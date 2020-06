ITM Power stürzt komplett in den Keller!

Was ist denn beim britischen Hersteller von Wasserstoff-Energieanlagen los? Das fragen sich heute wohl sämtliche Aktionäre, denn zum Start der Woche verzeichnet man ein ganz dickes Minus an der Börse. Da die letzten Wochen der Trend im Wasserstoff-Bereich deutlich nach oben zeigt, ist diese Nachricht eine Sensation.

Als Grund für diesen massiven Absturz wird die Verzögerung bei der Fertigstellung der neuen Fertigungsstätte in Sheffield gesehen. Normalerweise sollte dies jetzt passieren, doch nun wird die Fertigstellung in das vierte Quartal in 2020 geschoben. Viele vermuten, dass die Corona-Pandemie etwas damit zu tun haben könnte, die Aktionäre trennen sich jedoch aktuell massenweise von ihren Aktien.

Aktuell liegt der Aktienkurs bei 3,155 Euro und sinkt damit gegenüber dem Vortag um über 20 Prozent! Am 4.6. konnte man noch das Allzeit-Hoch von 4,08 Euro verzeichnen und nun dieser Einbruch. Die aktuelle Auftragslage könnte jedoch bald wieder für einen Schub nach oben sorgen.

