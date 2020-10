ITM Power startet richtig durch!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Aktionäre des britischen Herstellers von Wasserstoff-Energieanlagen können sich heute über ein sattes Plus an der Börse freuen. Nach einem wochenlangen Auf und Ab scheint sich die Aktie endlich wieder in positive Bereiche einzuordnen. Es bleibt abzuwarten, wie weit die Kurs-Rallye gehen wird.

Mit einem Plus von rund 4,5 Prozent und 0,15 Euro, legt die Aktie am heutigen Tag ordentlich zu. Damit liegt der Aktienkurs bei starken 3,35 Euro. Innerhalb von 3 Wochen hat die Aktie knapp 30 Prozent zugelegt, das ist der absolute Wahnsinn! Ein Grund könnte ein neu bekanntgewordenes Projekt sein.

Das Projekt Green Hydrogen for Scotland verfolgt das Ziel, die Treibhausgasemissionen des Landes deutlich zu senken. Dabei soll mithilfe von grünem Wasserstoff das Ziel erreicht werden. Dazu wurde bereits eine Fabrik in der Nähe von Glasgow gebaut, für die ITM Power sämtliche Elektrolyse-Kapazitäten liefern wird. Ein echter Gewinn!

