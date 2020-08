ITM Power legt zum Wochenstart kräftig zu!

Der heutige Tag sorgt für großes Aufatmen bei den Aktionären des britischen Herstellers von Wasserstoff-Energieanlagen. Denn an der Börse könnte nun wieder Schwung in Sachen Aktienkurs kommen. Im Gegensatz zu weiteren Börsenunternehmen der Branche blieb ITM Power relativ stabil in der letzten Woche.

Anleger-Tipp: Der Wasserstoff-Boom sorgt für starke Werte an der Börse und die Unternehmen der Branche sind gefragt wie noch nie. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport alles zu den großen Gewinnern unter den Wasserstoff-Herstellern. Hier kostenfrei lesen.

Zum Ende des heutigen Tages liegt der Aktienkurs bei rund 2,84 Euro. Das bedeutet eine Steigerung von fast 6 Prozent und 0,15 Euro. Das Ziel bleibt weiterhin den Wert vom 03.06. toppen zu können, als die Aktie bei grandiosen 4,08 Euro lag. Dies war der höchste Wert seit Börsenstart! Die Zuversicht wird weiterhin aus dem Wasserstoff-Boom gezogen.

Die Aktionäre warten derzeit auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen, die in der nächsten Zeit anstehen dürfte. Danach werden sich höchstwahrscheinlich neue Chancen für ITM Power ergeben, sodass eine baldige Verbesserung der Ausgangslage wieder im Bereich des Möglichen ist.

Fazit: Die Unternehmen der Wasserstoff-Branche profitieren gerade von einem Boom an den Börsen und verzeichnen absolute Rekordwerte. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und warum Unternehmen wie ITM Power besonders große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenfrei lesen.