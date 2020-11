ITM Power: Das könnte gefährlich werden!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die ITM Power-Aktie vermochte Anfang Oktober ihren 50-Tagedurchschnitt zu überwinden und in der Spitze auf ein Hoch bei 3,29 Euro vorzudringen. Nach dem Hoch vom 9. Oktober ging der Kurs jedoch erneut in eine Abwärtsbewegung über. Sie unterschritt den EMA50 und bildete am 28. Oktober bei 2,44 Euro ein Tief aus.

Mit ihm konnte das Tief vom 15. September bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung