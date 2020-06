ITM Power gefragt wie nie zuvor!

Die Aktionäre des britischen Herstellers von Wasserstoff-Energieanlagen freuen sich seit einigen Wochen über steigende Kurse an der Börse. Der Trend bei grünen Technologien zeigt nicht nur bei ITM Power seit Wochen nach oben, bei allen Unternehmen aus dem Bereich Wasserstoff kann man positive Zahlen vermelden.

Zudem haben sich bereits viele Investoren gemeldet, die ihr Engagement in diesem Bereich weiter vorantreiben wollen. Unter anderem China will in diesem Bereich weitere Entwicklungen unterstützen. Gerade Unternehmen wie ITM Power spielen den Investoren in die Karten, da der Markt aktuell noch wenige Anbieter bereithält. Die Zukunft gestaltet sich also positiv.

Zwar ist der Kurs am Freitag um 2,45 Prozent und 0,10 Euro leicht gefallen, trotzdem verzeichnet man an der Börse Spitzenwerte. Denn zurzeit liegt der Aktienkurs mit 3,98 Euro im Bereich des Allzeit-Hochs. Weitere Steigungen werden folgen.

