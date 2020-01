ITM Power: Zwei neue Kaufmarken für Sie!

ITM Power ist ein britisches Unternehmen, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, die aktuell noch hohen Verluste bei der Wasserstoff-Technik deutlich zu verringern. Dazu stellen die Briten integrierte Wasserstoff-Lösungen her.

Das ist per se extrem zukunftsträchtig. Denn die Verluste durch die Umwandlung von Wasserstoff in Strom und umgekehrt, sind ein gewichtiger Kritikpunkt an der Wasserstoff-Technolgie.

Aktuell präsentiert sich die Aktie von ITM ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung