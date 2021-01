ITM Power: Was macht der Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit bei ITM Power aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Derzeit kommt es bei ITM Power darauf an, das neue Allzeithoch wieder zu erreichen. Kann das gelingen? Die Entwicklung! Ende Oktober begann ein Anstieg, der im Dezember noch beschleunigt wurde, so dass am 28. Dezember bei 6,30 Euro ein neues Allzeithoch