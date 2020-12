ITM Power: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Auch ITM Power schwimmt jetzt an den Märkten auf einer Erfolgswelle. Das Unternehmen aus Großbritannien konnte dabei am Donnerstag einen weiteren Aufschlag in Höhe von 2 % erzeugen. Dies wiederum ist das inzwischen höchste Niveau, das der Konzern in den zurückliegenden 14 Jahren überhaupt geschafft hat.

Damit ist ITM Power auf dem Weg dazu, die nächste Hürde zum Allzeithoch zu nehmen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung