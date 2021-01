ITM Power: Stark wie nie

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Im Zuge der aktuellen Aufwärtsbewegung am Markt ist auch die Aktie von ITM Power nun so stark wie nie zuvor. Der Wert konnte am Freitag vor dem Wochenende gleich in den ersten Handelsstunden bereits einen Aufschlag in Höhe von mehr als 4,8 % für sich verbuchen.

Die Aktie schaffte damit den Sprung von 6,25 Euro auf über 6,50 Euro. Das Unternehmen profitiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



