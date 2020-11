ITM Power: Stark wie nie!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

ITM Power ist in einen regelrechten Kursrausch übergegangen. Das britische Unternehmen aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie hat in den zurückliegenden Tagen ohne Zweifel einen der stärksten Aufwärtsläufe der Geschichte verbucht. Zumindest ist die Aktie mit einem Plus von 21 % in nur 5 Tagen ohnehin einer der Sieger der Branche. Mit dem Aufwärtsmarsch von nun 348 % in einem Jahr aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



