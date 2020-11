ITM Power & Nel ASA Aktie: Die große Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Nach einer kurzen Verschnaufpause am Montag, hat die Aktie von ITM Power am Dienstag ihren jüngsten Aufwärtsmarsch fortgesetzt: In den ersten Handelsstunden ging es in Frankfurt mit den Papieren des britischen Wasserstoff-Spezialisten um mehr als vier Prozent aufwärts auf 3,45 Euro. Das Plus bei der ITM-Aktie aus der zurückliegenden Woche liegt damit bereits bei annähernd 14 Prozent, auch die Papiere des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



