ITM Power: Kommt jetzt der Boom?

Die Aktionäre des britischen Wasserstoff-Herstellers können sich über gute Nachrichten freuen und der Aktienkurs scheint sich von einem kurzzeitigen Tief wieder zu erholen. Die Aussichten auf einen baldigen Anstieg an der Börse können somit als berechtigt angesehen werden.

Nach der Nachricht der fehlgeschlagenen Fertigstellung der Fertigungsstätte in Sheffield, brach der Aktienkurs kurzzeitig in den Keller und sank innerhalb von zwei Tagen um fast 30 Prozent. Diese Phase wurde jedoch überwunden und man konnte sich davon erholen. Der Hauptgrund dürfte die vom Bundeskabinett verabschiedete Wasserstoffstrategie sein.

Dabei sollen insgesamt 9 Milliarden Euro in diesem Bereich eingesetzt werden und vor allem Elektrolyseure-Hersteller, wie ITM Power, dürften davon besonders profitieren. Der Aktienkurs steht dadurch aktuell bei 3,42 Euro und kann sich gegenüber dem Vortag um fast 5 Prozent verbessern.

