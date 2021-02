ITM Power: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

ITM Power galt in den vergangenen Tagen als Sorgenkind an den Märkten. Das Unternehmen hatte schlechte Zahlen vermelden müssen, der Halbjahresumsatz reduzierte sich um etwa 90 %. Dennoch: Am Montag kletterte die Aktie bereits. Am Dienstag dann konnte die Notierung in den ersten Handelsstunden gleich weitere 3 % zulegen und bestätigte das Bild, das vorher von dem Titel gezeichnet worden war.



