ITM Power: Kasse machen!

Bei ITM Power heißt das Motto am Donnerstag offenbar „Kasse machen“. Die Investoren haben sich in Scharen von der Aktie getrennt. Zwischenzeitlich rutschte die Notierungen in den ersten Handelsminuten um mehr als 20 % nach unten.

Dabei ist der Wert nach einer kleine Ruhepause wieder etwas stärker geworden und konnte sich immerhin auf ein Minus von „lediglich" 16,3 % aufwärts schieben.



