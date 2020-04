ITM Power: Jetzt zündet die nächste Stufe!

Kräftig durchgeschüttelt werden in diesen Tagen die Aktionäre von ITM Power. Ging es am Dienstag nach Ostern für ITM Power zehn Prozent auf 1,76 Euro nach oben, folgte gestern ein regelrechter Absturz. Die Aktie verlor rund 0,22 Euro auf nur noch 1,54 Euro. Ein sattes Minus von 12,5 Prozent. Doch das Tief lag am Nachmittag sogar bei 1,45 Euro und dort begann eine Aufholjagd, die sich heute fortsetzt.

So notiert ITM Power zur Stunde über 0,08 Euro im Plus. Das entspricht einem Gewinn von über fünf Prozent. Mit dem aktuellen Kurs von 1,62 Euro hat die Aktie die Tops vom Dienstag bei 1,76 Euro bereits wieder im Visier. Dieser Kurs bedeutet gleichzeitig den höchsten Stand seit dem Beginn des Corona-Crashs. Damals stand ITM Power bei 1,93, um anschließend auf 1,04 Euro zu fallen.

ITM Power verkündete kürzlich eine Partnerschaft mit Element Energy, um ein neues Projekt umzusetzen. Dabei geht es um grünen Wasserstoff als Energiequelle. Als Testgebiet wurde dabei Humberside auserkoren, da dort laut Firmenchef Graham Cooley sowohl ausreichend erneuerbare Energien verfügbar sind als auch genügend Abnehmer aus der Schwerindustrie. Das Ganze ist so überzeugend, dass die britische Regierung sich ebenfalls einbringt und das Projekt fördert.