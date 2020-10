ITM Power: Jetzt müssen Anschlusskäufe folgen!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die ITM Power-Aktie bildete am 4. Juni bei 4,15 Euro ein Hoch aus und ging anschließend in eine Konsolidierung über. Sie führte rasch zur Ausbildung eines neuen Abwärtstrends, der lange Zeit von den Bullen nicht überwunden werden konnte. Das bislang letzte Tief dieser Bewegung wurde erst am 15. September auf dem Niveau von 2,45 Euro ausgebildet.

Seitdem steigt die ITM



