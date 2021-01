ITM Power: Herausragend!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

ITM Power ist auch in diesen Tagen wieder auf dem Weg zu neuen Tops. Die Aktie konnte am Dienstag in den ersten Stunden des Handels mit einem weiteren Aufschlag in Höhe von 2 % regelrecht begeistern. Denn nun summiert sich die Performance in einem Monat auf 47 %. Ein Ende ist nicht in Sicht. Das nächste Kursziel sollte ein weiteres Allzeithoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!