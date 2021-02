ITM Power: Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

ITM Power war aus dem Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen in den zurückliegenden Tagen die schwächste Aktie. Das Unternehmen musste innerhalb von einer Woche einen Abschlag von -18 % hinnehmen. In zwei Wochen ist das Ergebnis daher um insgesamt -14 % gesunken. Die Aktie musste auch am Freitag einen weiteren Abschlag verkraften. Erinnerungen an den Sommer 2019 werden wach, als Short-Investoren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



