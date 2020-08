ITM Power: Bereit für den Boom?

Diese Nachrichten freuen vor allem die Aktionäre des britischen Herstellers von Wasserstoff-Energieanlagen. Denn auch heute kann ITM Power einiges an Boden gut machen an der Börse. Ist dies ein Signal, dass der nächste Boom in den Startlöchern steht?

Derzeit liegt der Aktienkurs bei 3,05 Euro und kann sich aktuell um knapp 3,5 Prozent gegenüber dem Vortag verbessern. Nachdem Ende Juli der Höhenflug beendet war, blieb die Aktie zwar relativ stabil, konnte jedoch auch keine Ausreißer nach oben verzeichnen. Dies ist nun vorbei! Der höchste Wert der letzten Jahre datiert vom 4.6. mit 4,08 Euro und ist damit in Reichweite.

Einen Einfluss auf den Aktienkurs wird höchstwahrscheinlich die Veröffentlichung der zweiten Quartalszahlen in 2020 haben. Sollte die Bekanntgabe positiv verlaufen, könnten neue Spitzenwerte erreicht werden. Die Bekanntgabe der Zahlen ist für diesen Monat geplant. Wir dürfen gespannt bleiben!

