ITM Power: der Ausverkauf nimmt kein Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Was für eine höchstdramatische Entwicklung bei ITM Power! Damit hatte keiner gerechnet, hatte die Aktie doch so gut wieder aufholen können. Nun wieder eine heftige Kurskorrektur, die sich keiner so richtig erklären kann. Das Anlegervertrauen scheint tief erschüttert zu sein, dass viele Anlege erstmal die Gewinne mitnehmen, um sich von dieser Aktie zu verabschieden!

Anleger-Tipp: Die Wasserstoff-Aktien haben einen harten Crash mit großen Verlusten hinter sich. Ob und wann Sie wieder einsteigen können, lesen Sie in unserem kostenlosen und brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenlos anfordern!

ITM Power steht also in diesen Tagen am Scheideweg. Gehen die Anleger diesen Weg noch mit oder ist jegliches Vertrauen weg? Das Unternehmen gilt eigentlich als DAS vielversprechendste Unternehmen der Wasserstoff-Branche. Die Hoffnung ist Ballard Power, Plug Power und Co scheint jedoch momentan größer zu sein. Harte Zeiten brechen an!

Nun sollte man im Hause ITM Power alles daran setzen, die Anleger wieder auf seine Seite zu bringen. Die Aussichten sind düster und man sollte es schaffen, den Kurs wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Sonst gehen schnell die Lichter aus! Heute muss man bereits eine Abwertung um 6,18 Prozent und 0,37 Euro verkraften, wodurch der Kurs auf nur noch 5,62 Euro absinkt.

Fazit: Können die Wasserstoff-Aktien sich aus dieser brisanten Lage wieder befreien? Alles über die Krise der Branche und zukünftige Gewinnchancen können Sie unserem neuen Sonderreport entnehmen. Einfach hier downloaden.