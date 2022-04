ITM Power-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

An der Börse London notiert die Aktie Itm Power am 20.04.2022, 14:09 Uhr, mit dem Kurs von 358.5 GBP. Die Aktie der Itm Power wird dem Segment "Schwere elektrische Ausrüstung" zugeordnet.

Itm Power haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Itm Power beläuft sich mittlerweile auf 392,05 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 358,5 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -8,56 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 324,8 GBP. Somit ist die Aktie mit +10,38 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Itm Power 7 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Itm Power-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 358,5 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 68,11 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 602,67 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Itm Power. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre ITM Power-Analyse vom 20.04. liefert die Antwort:

Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ITM Power-Analyse.

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...