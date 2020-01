ITM Power Aktie: Ein wahnsinniger Turnaround!

ITM Power ist in den vergangenen Stunden vom Freitagshandel noch einmal massiv nach oben gespült worden. Es sieht so aus, als sei der wahnsinnige Turnaround, den Analysten bereits erwartet hatten, noch stärker ausgefallen als gedacht. Nun eroberte die Aktie die jüngst unterschrittenen Unterstützungen bei 1,29 Euro direkt zurück. Es könnte in den kommenden Tagen nach Auffassung der Analysten zumindest bis zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



