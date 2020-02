ITM Power Aktie: Ein unglaublicher Hammer! Rekordgewinn!

ITM Power ist nicht zu bändigen. Der Wert legte gestern beispielsweise in England fast 14 % zu und gewann auch in Deutschland über 12 %. Der Wert hat damit einen weiteren unglaublichen Hammer gelandet und einen Rekordgewinn erzielt. Angesichts des höchsten Kurses in der Geschichte des Unternehmens dürfte es hier massiv bergauf gehen können. Um eine Orientierung zu geben: Innerhalb eines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung