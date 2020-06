ITM Power Aktie: Das unfassbare Ziel!

ITM Power ist gestern im Laufe des Handels in London anders als in Deutschland minimal nach unten gerutscht. Nach Meinung von Analysten hat diese Bewegung in Großbritannien keinen Einfluss auf den aktuellen Trend. Nach dem Kursgewinn um fast 1 % in Deutschland dürfte das bisherige Allzeithoch von 5,10 Euro, das vor 14 Jahren erzielt worden war, im laufenden Aufwärtstrend gekippt werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



