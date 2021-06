ITM Power-Aktie und Ballard Power-Aktie mit wichtigen Wasserstoff-News

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Viele Wasserstoff-Werte wie die ITM Power (WKN: A0B57L)-Aktie oder Ballard Power Systems (WKN: A0RENB) sind seit 2019 zum Teil um mehrere Tausend Prozent gestiegen. Dabei kam es zu Übertreibungen, die 2021 zu einer Korrektur geführt haben. Je jünger und kleiner die Wasserstoff-Unternehmen sind, desto größer können die Rückschläge ausfallen. Meist drehen die Aktien aber genau dann, wenn niemand mehr mit einem Comeback rechnet.

ITM Power mit mehr Wasserstoff-Elektrolyseuraufträgen

Langfristig geht die Entwicklung im Wasserstoff-Sektor jedoch mit großen Schritten voran. Dies belegen beispielsweise die jüngsten ITM-Power-Ergebnisse. Dessen Auftragsbestand und Verträge in der Endphase der Verhandlung sind bis Ende April 2021 binnen zwölf Monaten um 194 % auf 154 Mio. Britische Pfund gestiegen. Sie entsprechen einer Elektrolyseur-Leistung von 290 Megawatt. Der Zuwachs gibt einen Ausblick darauf, wie die Ergebnisse im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 zulegen könnten.

Die final abgeschlossenen Aufträge wuchsen um 62 % auf 35,4 Mio. Britische Pfund. Sie entsprechen einer Elektrolyseur-Leistung von 43 Megawatt. Die im letzten Geschäftsjahr abgegebenen Angebote auf Ausschreibungen stiegen um 131 % auf 607 Mio. Britische Pfund. Sie entsprechen einer Elektrolyseur-Leistung von 593 Megawatt. ITM Power geht für das vergangene Geschäftsjahr bis Ende April 2021 von etwa 4 Mio. Britischen Pfund Umsatz und einem weiteren Verlust aus.

Die Zahlen bewegen sich im Vergleich zu Großkonzernen immer noch auf niedrigem Niveau. Doch dafür wachsen sie umso schneller, was in den letzten Jahren zum starken Kursanstieg der Aktie beigetragen hat.

Um die stark steigende Nachfrage decken zu können, baut ITM Power in Sheffield eine zweite Fabrik. Das Unternehmen berichtet zudem, dass die Größe der Aufträge stetig zunehme und in der Regel bereits 100 Megawatt oder mehr umfasse. Aufgrund der geplanten Dekarbonisierung der Wirtschaft gehen Studien davon aus, dass der weltweite Elektrolyseur-Bedarf bis 2050 bei 3.585 Gigawatt liegen könnte. ITM Power muss sich deshalb in nächster Zukunft nicht um weitere Aufträge sorgen.

Im neuen Geschäftsjahr 2021/2022 wird mit einer Verarbeitung von 50 Megawatt Wasserstoff-Elektrolyseur-Leistung gerechnet. Dazu ITM Powers Vorstandsvorsitzender Dr. Graham Cooley: „Die Dynamik der Elektrolyseur-Industrie ist noch rasanter verlaufen, als wir es erwartet hatten. Gleichzeitig haben wir im Januar 2021 eine neue Gigawatt-Fabrik bezogen. Sie hilft uns, die global schnell wachsende Nachfrage befriedigen zu können.“

Ballard Power stärkt Bündnis mit W. L. Gore & Associates

Der kanadische Wasserstoff-Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power Systems konnte zuletzt mit dem amerikanischen Industrieunternehmen W. L. Gore & Associates einen mehrjährigen Liefervertrag schließen. Beide haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Nun festigen sie ihr Bündnis, um noch langlebigere und leistungsfähigere Brennstoffzellen produzieren zu können. So hat W. L. Gore & Associates beispielsweise eine Membran entwickelt, die die Lebensdauer der Brennstoffzellen deutlich verlängert.

