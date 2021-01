ITM Power Aktie: Das toppt schlicht alles!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Woche begann an den Börsen ausgesprochen positiv, insbesondere Titel aus dem Segment Wasserstoff und Brennstoffzellen konnten am ersten Handelstag des Jahres teilweise deutlich zulegen. Ballard Power etwa stieg in Frankfurt um rund fünf, Nel ASA gar um acht Prozent. ITM Power allerdings toppte schlicht alles: Die Papiere des britischen Brennstoffzellen-Produzenten verbesserten sich sogar zweistellig, lagen zum Handelsschluss bei einem Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung