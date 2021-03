ITM Power-Aktie: Das sieht überhaupt nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Finanztrends Video zu Nel ASA



mehr >

Schon in der vergangenen Woche hatte die ITM Power-Aktie keinen guten Stand. Um annähernd 17 Prozent verlor der Titel in nur fünf Tagen an Wert. Es sieht derzeit nicht danach aus, als würde der Negativtrend zu einem Ende finden. Im Gegenteil, es geht immer weiter in die Tiefe. In der aktuellen Woche bleiben die Bären am längeren Hebel und die ITM Power-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!