ITM Power Aktie: Die neue Zuversicht!

Die Aktie von ITM Power kämpft sich nach ihren heftigen Kursverlusten in der Vorwoche langsam wieder zurück. Von zuvor 8,20 Euro noch am vergangenen Mittwoch, waren die Papiere des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten vor dem Wochenende auf 6,10 Euro abgesackt. Nach Kursgewinnen am Montag und Dienstag, startete die ITM-Aktie mit einem weiteren Aufschlag in den Mittwochshandel, durchbrach erstmals wieder die Marke von 7 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



