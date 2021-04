ITM Power-Aktie: Das kommt überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Aktie von ITM Power war mit einem ordentlichen Aufschlag in die zurückliegende Woche gestartet: Von zuletzt 5,64 Euro ging es am Montag hinauf auf zunächst 5,74 Euro. Am selben Tag allerdings noch erfolgte ein kleiner Einbruch, der die Papiere des britischen Brennstoffzellen-Produzenten auf 5,20 Euro fallen ließ. Nach einigem Auf und Ab in der Folge, beendete die ITM Power-Aktie die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!