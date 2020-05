ITM Power Aktie: Das kommt jetzt nicht überraschend!

Knapp 80 Prozent Plus – so lautet der aktuelle Aufschlag bei der Aktie von ITM Power. Und zwar allein im zurückliegenden Monat. Am Mittwochvormittag bildeten die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten ein neues Allzeithoch aus bei 3,50 Euro, ein weiteres Plus von zehn Prozent. Dann allerdings hat die Anleger offenbar der Mut verlassen. Bis zum Nachmittag rutschte ITM Power sogar zeitweise deutlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



