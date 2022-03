ITM Power-Aktie: Das könnte hässlich werden!

Noch können die Anleger mit der Performance der ITM Power-Aktie in den letzten Wochen zufrieden sein. Angetrieben durch Fantasien eines schnelleren Ausbaus von Wasserstoff-Technologie in Europa konnte das Papier Anfang des Monats die 4-Euro-Marke überwinden und sich schnellen Fußes in Richtung 5 Euro bewegen.

Allerdings handelte es sich wohl eher um einen Kurssprung und weniger um eine anhaltende Rallye. Denn seit nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung