ITM Power Aktie: Das ist jetzt zu tun!

ITM Power bleibt aktuell deutlich stärker, als viele Analysten vermutet hatten. Noch immer hat die Aktie einen starken Aufwärtstrend verteidigen können, der erst in den kommenden Wochen sein volles weiteres Potenzial entfalten dürfte. Das Kursziel verorten Analysten bei mindestens 25 % Plus. Möglich ist demnach sogar ein Aufschlag um 60%, heißt es in den Analysen zum Hochsommer. Aktuell zeigt sich vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung