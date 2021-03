ITM Power-Aktie: Das ist ihr Trumpf!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Nach einem miserablen Wochenstart, in der die Aktie von ITM Power auf bis zu 4,75 Euro zurückfiel, haben sich die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten wieder deutlich erholt. 5,87 Euro standen am Dienstag zum Handelsschluss in Frankfurt wieder auf dem Kurszettel der ITM-Aktie, das waren satte 23 Prozent mehr. Am Mittwoch im frühen Handel übersprang sie gar wieder kurz die Marke von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



