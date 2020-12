ITM-Power-Aktie: Das ist fast schon unheimlich!

Zu Beginn der vergangenen Woche schoss die ITM-Power Aktie nur so in die Höhe. Angetrieben wurden die Kurse vor allem von Nachrichten aus Kalifornien. Dort sollen in den nächsten Jahren Hunderte Wasserstoff-Tankstellen entstehen, was bei den Anlegern zu den wildesten Fantasien führte.

Eben diese ermöglichten es der ITM-Power-Aktie, im Hoch bis auf 4,55 Euro zu steigen und dort mal eben die höchste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung