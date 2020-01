ITM Power Aktie: Das ist eine Implosion!

ITM Power ist am Donnerstag analog zu vielen anderen Aktien der Branche massiv eingebrochen. Es ging um gut 13 % nach unten. Dies ist nach gängiger Definition an den Märkten eine Implosion des Kurses. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob damit ein neues Comeback möglich ist oder ob der Turnaround ausgeschlossen sei.

ITM Power: Es gibt wenig neue Nachrichten

Dabei hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung