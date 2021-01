ITM Power Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Für die Aktie des britischen Brennstoffzellenherstellers ITM Power verliefen die letzten Wochen und Monate wie im Rausch. Seit Ende Oktober befindet sich das Papier in einer Aufwärtsbewegung. Ende November drang die Aktie bis zum Juni-Hoch bei 4,15 Euro vor, konnte dieses jedoch zunächst nicht überwinden. So kam es zu einer dreiwöchigen Seitwärtsphase, die in der zweiten Dezember-Hälfte aufgelöst wurde.



