ITM Power-Aktie: Das hat Gewicht!

Die Aktie von ITM Power hat im Juli an der Börse ebenfalls Federn lassen müssen, wie die gesamte Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche. Doch anders als etwa Nel ASA oder Plug Power liegen die Papiere des Elektrolyseur-Produzenten nach der jüngsten Erholung auf Monatssicht bereits wieder mit fast zehn Prozent im Plus. Und in der Tat gab es für ITM Power auch in diesem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!