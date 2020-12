ITM Power Aktie: Die große Garantie!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

ITM Power ist in den vergangenen Tagen fast über alle Ziele hinausgeschossen. Wie immer an den Märkten gibt es im Anschluss an im Kern grundlose Börsenkursgewinne eine Korrektur. Hier schlug die Börse in der letzten Handelswoche des alten Jahres gnadenlos zu. Am 29. Dezember verlor der Wert aus heiterem Himmel 7,6 %. Am Mittwoch ging es gleichfalls minimal abwärts.

Dennoch sind die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung