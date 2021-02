ITM-Power-Aktie: Das ging schnell!

Die jüngsten Zahlen von ITM Power kamen bei den Anlegern nicht unbedingt gut an. Viele waren geschockt von den massiven Umsatzeinbußen, wenngleich diese in erster Linie durch Verschiebungen zustande kamen. Die Ergebnisse zeigten aber auch deutlich, wie hoch bewertet der Wasserstoff-Konzern war. In Kombination sorgten diese beiden Punkte für einen heftigen Kursabfall. Von knapp 8 Euro ging es mit hohem Tempo in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!