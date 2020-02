ITM Power Aktie: Der ganz große Hammer ist da…

Die Aktie von ITM Power ist am Mittwoch von einem ganz großen Hammer überrascht worden. Wer hier mit einem weiteren Anstieg des extremen Kurses rechnet, sollte wissen, was in der Mittagszeit passierte. Mehr als 10 % Verlust binnen weniger Minuten und die bange Frage: wie geht es jetzt weiter?

ITM Power: Die Bewegung

Die Frage ist kaum noch wirtschaftlich zu beantworten. Der Titel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung