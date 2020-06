ITM Power Aktie: Das gab es vorher noch nie!

Die Aktie von ITM Power hat sich von ihrem Kursrutsch aus der vergangenen Woche auf zeitweilig unter drei Euro wieder einigermaßen erholt. Doch so richtig in die Spur finden die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten nicht mehr: Im Handel am Dienstag verlor die Aktie wieder knapp drei Prozent auf 3,37 Euro. Von ihrem Mehrjahreshoch jenseits der 4-Euro-Marke von vor knapp zwei Wochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



