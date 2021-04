ITM Power-Aktie: Ein fulminantes Comeback!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Ob Nel ASA oder Ballard Power – die Woche lief zunächst nicht gut für die Aktien aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche. Insbesondere die Papiere der britischen ITM Power verloren kräftig, von 5,69 Euro noch am Freitag ging es am Mittwoch bis auf 5,01 Euro hinab. Doch am Donnerstag war plötzlich alles anders, die Branchentitel zogen allesamt deutlich an. Insbesondere die ITM-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung