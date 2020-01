ITM Power Aktie: Das erste Preisziel ist erreicht – Was nun?

ITM Power Aktie | ISIN:GB00B0130H42 | WKN:A0B57L

Aktuelle Situation im Tageschart: Das schon länger bekannte Preisziel von 1,39 Euro wurde mit 1,38 Euro nun fast erreicht. Die in der Grafik verwendeten Hinweispfeile können weiterhin so eingezeichnet bleiben. Denn da sich das Wertpapier in direkter Nähe zum 161,8 % Fibo befindet, kann es nun zu einem Rücksetzer kommen. Im Tageschart kam es bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung