ITM Power Aktie: Ein absolutes Desaster!

Der Mittwoch war für ITM Power bereits ein schmerzlicher Tag an der Börse: Die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten sackte nach extrem erfolgreichen Handelstagen vom Tageshoch bei 8,20 Euro in Frankfurt auf 7,64 Euro ab. Und doch war es nur ein laues Lüftchen gegenüber dem, was da noch kommen sollte: Am Donnerstag brach die ITM-Aktie direkt nach Handelsbeginn um knapp 30 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



