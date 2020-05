ITM Power Aktie: Ein absoluter Knaller!

ITM hat seinen Höhenflug nun fortgesetzt. Ein absoluter Knaller gelang am Mittwoch, nachdem die Aktie tags zuvor schon den nächsten Allzeitrekord aufgestellt hatte. Die Aktie gewann am Mittwoch noch einmal 7 % – in den ersten Handelsstunden. Damit deutet sich ein weiterer extremer Ausbruch an. Das britische Unternehmen ist damit um Welten besser als die Konkurrenz von Nel Asa oder Ballard ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



