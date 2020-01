Die Aktie von ITM Power ist mit einem absoluten Knaller in die Mitte der Börsenwoche gestartet. Es ging um 4 % nach oben. In London wurde gar ein Aufschlag von über 6 % gemessen. Damit ist die Aktie in einer blendenden Verfassung, heißt es nunmehr. Der Wert wird an den Euro-Börsen jetzt knapp vor der Marke von 1 Euro gehandelt. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung