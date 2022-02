ITM Power-Aktie: Die Woche endet mit Verlusten!

Die Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten ITM Power ist zum Ende dieser Woche wieder deutlich zurückgekommen. In einem von Zinssorgen und Kriegsängsten geprägten Gesamtmarkt sackten die Kurse am Freitag an der Heimatbörse in London um weitere 5,42 Prozent ab, nachdem es bereits am Donnerstag Verluste von gut 4 Prozent gegeben hatte.

Die Untergrenze rückt näher

Damit rutschten die Notierungen weiter zur Untergrenze des Ende



