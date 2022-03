ITM Power-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Nach der kräftigen Erholung von Ende Februar und Anfang März ist die Aktie des britischen Wasserstoffunternehmens ITM Power in der letzten Woche wieder etwas zurückgekommen. Hierdurch sind die Kurse unter die 200-Tage-Linie (EMA200) gerutscht. Zum Auftakt in die neue Woche gab es an der Heimatbörse in London weitere Abgaben von 2,8 Prozent.

Verhindern die Käufer einen Rückfall unter den EMA50?

