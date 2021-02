ITM Power Aktie: Wie ist das zu erklären!?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

7,42 Euro – so lautete der Kurs der Aktie von ITM Power noch an diesem Montag. Es wirkt wie aus einer anderen Welt. Denn nach zwei bereits desaströsen Tagen verloren die Papiere des britischen Brennstoffzellen-Produzenten am Freitag gleich zu Handelsbeginn weitere acht Prozent an Wert und notierten zeitweilig bei nur noch 5,81 Euro. Wie ist ein Minus von mehr als 20 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



