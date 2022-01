ITM Power-Aktie: Wie geht das nur weiter?

Das Unternehmen konnte kaum Renditen, aber dafür ein starkes Minus präsentieren. Der Gewinn von ITM Power im 1. Halbjahr 2022/23 lag bei rund 5 Millionen Euro. Das Minus in Brutto betrug 3,1 Millionen Euro. Der Verlust vor Steuern lag bei ganzen 17,9 Millionen Euro. Der Bestand an Aufträgen lag am 27. Januar bei knapp 499 Megawatt. Unter Vertrag sind 86 Megawatt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



